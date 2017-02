Une réussite pour la campagne de financement des Loups-Marins

La campagne de financement de l’équipe de natation les Loups Marins de Rivière-du-Loup, lancée en octobre dernier sous la présidence d’honneur de Pierre Dubillard, propriétaire franchisé des restaurants McDonalds du KRTB, a connu un franc succès.

C’est lors du souper de clôture de cette campagne, tenu à l’Hôtel Universel samedi le 11 février dernier, que le montant amassé a été révélé par le comité organisateur de la campagne soit, la somme de 22 435 $, dépassant l’objectif initial qui était de 20 000$.

Une telle réussite est le fruit de l’implication et de la générosité de commanditaires, de partenaires et de donateurs avec la participation des gens au bingo spécial et la tenue du nage-o-thon.

Les résultats de cette campagne permettront de donner la chance à un très grand nombre de jeunes d’avoir accès à la natation et de se développer dans les meilleures conditions pour ainsi faire progresser cette équipe qui depuis sa fondation, soit en 1969 a bien représenté Rivière-du-Loup et la région au Québec et même sur le plan national et à certaines occasions aux États-Unis.

Sur la photo, l’on retrouve les membres du comité organisateur de cette campagne : Michelle Simard, Éric Czech, François Gagnon, Gérald Tremblay, Frédéric Caron, Pierre Dubillard, Jacques Emond, Nathalie Cutnam. Absents: Martin Bouchard, David Gougou.