«Le défi sera très important en séries» - Christian Caron

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont raté l’opportunité d’entamer les séries éliminatoires sur un goût de victoire, cette fin de semaine. Les oiseaux ont conclu leur calendrier régulier avec deux défaites. Une situation qui ne plait pas du tout à l’entraineur Christian Caron.

Les Albatros se sont d’abord inclinés contre le Séminaire St-François par la marque 4 à 2, vendredi au Centre Premier Tech. Puis, dimanche, ils ont subi une défaite de 2 à 1 en prolongation contre les Estacades, à Trois-Rivières.

CONTRE-PERFORMANCE

Lors de leur dernière partie à la maison en saison régulière, devant une belle foule de plus de 700 personnes, les Albatros ont laissé le Blizzard du Séminaire Saint-François jouer à leur guise, le 10 février.

«On leur a donné la rondelle constamment ce soir. C’est un peu comme si on avait oublié qu’on jouait en blanc et qu’on pensait qu’on jouait en rouge», a déclaré Caron, visiblement frustré de la situation.

Certes, les Albatros ont compté le premier but (Jean-Maxime Bond), mais cette réussite n’a pas dicté la suite de la rencontre. Les oiseaux ont vite été dominés par leurs adversaires et ont vu le Séminaire marquer quatre buts de suite entre la fin de la 1ère période et le début du 3e vingt.

Malgré une dernière période plus convaincante au chapitre des tirs, les Albatros n’ont pas été capables de revenir dans le match à temps, prenant quelques punitions consécutives et ne marquant qu’une fois (Édouard Ouellet) en milieu d’engagement.

«Quand on se mettait à jouer, on passait du temps dans leur zone, mais on leur a trop souvent offert la rondelle. C’est ça le match.»

DÉFAITE CRÈVE-COEUR

Dimanche, la feuille sommaire de la rencontre indique une bien meilleure prestation des Louperivois qui ont eu le dessus 38-21 au chapitre des lancers sur leurs adversaires trifluviens.

Lors de cette partie, les Albatros ont ouvert la marque en 2e période (Gabriel Denis) avec l’avantage d’un homme, mais ils n’ont plus été en mesure de déjouer le gardien adverse par la suite. De leur côté, les Estacades ont nivelé la marque en 3e et clos le débat en période de surtemps.

Les Albatros terminent donc leur saison régulière au 4e rang du classement général, derrière le Séminaire Saint-François, Saint-Eustache et le Collège Charles-Lemoyne. Ils ont gardé une fiche de 26 victoires et 14 défaites en 40 matchs.

SÉRIES

Le défi s’annonce donc de taille pour les Albatros en série éliminatoires, eux qui affronteront Jonquière. Les Élites ont, à quelques reprises, donné du fil à retordre aux oiseaux en saison régulière.

«Avec nos blessés [ ] et la façon dont on joue présentement, je ne crois pas qu’on soit des prétendants (…) La 1ère ronde sera très difficile. Depuis le Challenge CCM, Jonquière a levé leur jeu d’un cran, pas nous», avait admis l’entraineur après la partie de vendredi.

Les deux premiers duels entre les deux formations auront lieu les 15 et 16 février au Centre Premier Tech, dès 19 h 30.