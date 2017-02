Des skieurs en route pour les Jeux du Québec

Des membres du club alpin du Parc du Mont Saint-Mathieu participeront aux Jeux du Québec du 24 février au 4 mars 2017 à Alma. Il s’agit de Léonard Lalonde, Rose-Marie Sénéchal, Elsa Bernier et Matis Bernier.

Ces jeunes coureurs ont obtenu leur laissez-passer après la deuxième compétition de la saison tenue au Parc régional de Val-d’Irène les 11 et 12 février derniers.

Toutes les catégories d’âges avaient accès aux courses le samedi dans l’épreuve de slalom géant. À la suite des deux manches de la journée, Matis Bernier a terminé premier de la classe U14 suivi par son coéquipier Léonard Lalonde sur la deuxième marche du podium. Notons une troisième place pour Fèmke Charron en U14, Léa-Rose Lizotte en U10 et Julien April en U8. Sophie Néron a fini cinquième en U8.

En super géant le lendemain, U14 et plus, Matis Bernier a obtenu une première et une deuxième position.