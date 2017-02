Guillaume Bastille s'illustre en Biélorussie

Guillaume Bastille a enregistré la meilleure performance canadienne, samedi, lors de la Coupe du monde de l’ISU de patinage de vitesse sur courte piste présentée jusqu’à dimanche à Minsk, en Biélorussie, alors qu'il a terminé sixième de la grande finale du 1 500m. Le lendemain le rapide patineur a prit la quatrième position de la deuxième épreuve de 1 000m de la fin de semaine.

Samedi, le patineur originaire de Saint-Hubert, seul patineur canadien à prendre part à une finale A, samedi, s’est ainsi qualifié pour sa première présence dans une grande finale d’une Coupe du monde depuis la première étape de la saison 2014-2015 présentée à Salt Lake City. L’athlète de 31 ans a renoncé à la compétition, la saison dernière, après avoir subi une opération à une épaule.

«En finale, je voulais contrôler la course du devant, mais après un tour, j’étais en troisième position. Encore une fois, ma course a pris fin lorsqu’un autre patineur a essayé de passer à l’intérieur pour ensuite tomber, ce qui a entraîné ma chute. J’ai réussi à freiner et à éviter l’impact avec la bande pour reprendre la course, mais disons que j’étais un tour en retard. Je suis content avec ma quatrième place, mais j’aurais aimé faire ma finale à la régulière pour voir si j’aurais pu aller chercher une médaille. »

La prochaine Coupe du monde de l’ISU de patinage de vitesse sur courte piste se tiendra à Calgary, les 25 et 26 février prochain. Les Championnats du monde de l’ISU qui se dérouleront du 10 au 12 mars à Rotterdam aux Pays-Bas sont aussi dans le collimateur du rapide patineur.