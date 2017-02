Guillaume Bastille est le meilleur Canadien en Biélorussie

Guillaume Bastille a enregistré la meilleure performance canadienne, samedi, lors de la Coupe du monde de l’ISU de patinage de vitesse sur courte piste présentée jusqu’à dimanche à Minsk, en Biélorussie, alors qu'il a terminé sixième de la grande finale du 1 500m.

Le patineur originaire de Saint-Hubert, seul patineur canadien à prendre part à une finale A, samedi, s’est ainsi qualifié pour sa première présence dans une grande finale d’une Coupe du monde depuis la première étape de la saison 2014-2015 présentée à Salt Lake City. L’athlète de 31 ans a renoncé à la compétition, la saison dernière, après avoir subi une opération à une épaule.

«Je suis relativement satisfait de ma journée, a déclaré Guillaume Bastille. J’ai fait une très bonne course en demi-finale pour accéder à la grande finale, mais celle-ci ne s’est pas déroulée comme je l’aurais désiré. J’ai fait une erreur tactique en milieu de course qui m’a coûté très cher. Par la suite, je tentais de garder mon calme pour profiter des erreurs de mes adversaires, mais la course s’est déroulée relativement sans contact. À la toute fin, j’y suis allé d’un dépassement serré pour prendre la quatrième place, mais je suis entré en contact avec celui en troisième position, ce qui m’a relégué à la dernière place au dernier tour.»

La prochaine Coupe du monde de l’ISU de patinage de vitesse sur courte piste se tiendra à Calgary, les 25 et 26 février prochain. Les Championnats du monde de l’ISU qui se dérouleront du 10 au 12 mars à Rotterdam aux Pays-Bas sont aussi dans le collimateur du rapide patineur.