Randonnées et jeux pour les motoneigistes à Saint-Cyprien

L’Éco-site de la tête du lac Témiscouata tiendra son évènement annuel pour les motoneigistes le dimanche 5 mars prochain. Il y aura trois possibilités de randonnée : hors sentier, celle des motoneiges anciennes (1975 et moins) et en sentier.

Tous les départs se feront à partir de Saint-Cyprien pour terminer la randonnée à l’Éco-site. Dans l’après-midi, il y aura des jeux d’habiletés sur le lac Témiscouata de type slalom. L’inscription pour les randonnées et les jeux se fait à 9 h 30 au Gaz Bar Saint-Cyprien. Les départs sont prévus à 10 h 30.

À l’Éco-site, les visiteurs pourront également apprécier une exposition de motoneiges antiques. On note aussi un diner et un feu de camp. Les organisateurs remettront des prix de présence, de participation et pour les jeux.

L’Éco-site de la tête du lac Témiscouata est situé au 140, route 232 (direction Squatec). Pour obtenir des informations supplémentaires, appelez au 418 551-0811 ou à l’adresse courriel ecosite@hotmail.ca