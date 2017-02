Canot à glace : un Pistolois remporte l’or au Carnaval de Québec

Un résident de Trois-Pistoles, Julien Harvey, a vécu une expérience dont il se souviendra longtemps, le 5 février. L’équipe de canot à glace dont il fait partie, Emergensys – RBC Banque Royale, a remporté la mythique course du Carnaval de Québec, dans la catégorie Sport.

L’évènement, fort attendu tant par les coureurs que les amateurs, est l’une des sept courses de la Coupe des Glaces, du Circuit québécois de canot sur glace, qui se déroule sur sept fins de semaine de consécutives. C’est aussi l’une des plus populaires.

«La course du Carnaval est mythique, en quelque sorte. C’est l’une des deux courses les plus convoitées par les équipes. C'est là ou les conditions sont idéales: fleuve étroit, courants fort et glaces monstrueuses», a expliqué l’athlète de 30 ans, le 7 février.

Julien Harvey pratique le sport depuis maintenant 9 ans. Son équipe a eu ses heures de gloire il y a quelques années, remportant des victoires à Portneuf et à l’Isle-aux-Coudes notamment, mais ce triomphe est le plus important depuis que ses cinq membres travaillent et ont une famille.

L’équipe compétitionnait dans la catégorie Sport, soit contre 37 équipes provenant d’un peu partout au Québec, des États-Unis et même de la France. La course comportait deux allers-retours pour un parcours total de 9 km dans le Bassin Louise, à Québec.

«On court après cette médaille depuis toujours. De l’avoir remporté, c’est une grande satisfaction (…) Je crois que notre expérience a eu le dessus, puisque nous n’avons réellement plus le temps de pratiquer ensemble et que les conditions étaient difficiles», a reconnu M. Harvey, qui réside à Trois-Pistoles depuis 4 ans.

CANOT À GLACE DANS LES BASQUES

Passionné par son sport, Julien Harvey aimerait bien le développer dans les Basques. Un canot a même été acheté l’an dernier. «L'équipe est en repos cette année pour raisons diverses, mais elle est toujours bien vivante et le projet continuera. Il serait intéressant de développer le produit à Trois-Pistoles», a-t-il souligné.

Pour lui, la région permet plusieurs opportunités. «Pourquoi pas une offre de service hivernale pour amener les gens sur l'Isle aux Basques et y dormir l'hiver?», donne-t-il en exemple.

La Coupe des Glaces se poursuit pour encore quelques fins de semaine. L’équipe Emergensys – RBC Banque Royale espère continuer sur sa lancée, elle qui se situe actuellement au 3e rang du classement général.