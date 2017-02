Première Classique de hockey scolaire

Les 10, 11 et 12 février prochains, les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup seront les hôtes, dans les arénas de Trois-Pistoles, Saint-Pascal et Rivière-du-Loup, d’un évènement unique et original. La première «Classique Sphinx 2017» proposera une formule que les amateurs de hockey aimeront certainement regarder.

Pour cette première édition, le comité organisateur formé d’une trentaine de bénévoles accueillera 15 équipes de niveau M12, M13 et M15. Ces jeunes joueurs auront la chance de démontrer leur talent et leur savoir-faire pendant trois journées consécutives. Comme formule spéciale, à chaque début de partie, trois joueurs de chaque côté se présenteront devant le gardien adverse afin d’y effectuer un tir de barrage. L’équipe gagnante des tirs de barrage se verra attribuer un but sur la feuille de pointage. Les équipes devront assigner des joueurs différents à chaque partie.

«Les jeunes aiment ça, les parents aiment ça et les amateurs de hockey aiment ça aussi beaucoup. Après tout, c’est pour eux que nous enseignons le hockey», a expliqué Terry Michaud, responsable du programme bilingue études-hockey des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Pour cette première édition, Linda Boudreau a généreusement accepté la présidence d’honneur de l’évènement. Directrice à l’École secondaire de Rivière-du-Loup lors de l’implantation du programme hockey des Sphinx au sein de la LHPS au printemps 2013, Mme Boudreau avoue s’être toujours sentie motivée par les projets éducatifs novateurs. «Lors de l’intégration de l’École secondaire de Rivière-du-Loup au sein de la Ligue de Hockey Préparatoire, je savais que nous avions entre les mains un produit qui stimulerait la motivation scolaire. Je ne suis plus impliquée directement au sein du programme. Par contre, pour y voir évoluer mon petit-fils actuellement, je suis à même de constater les effets positifs qu’un environnement sportif sain peut procurer à un jeune qui démontre de la passion pour un sport».

Les parties se dérouleront dans trois arénas, soit à l’aréna de Saint-Pascal, à l’aréna Bertrand-Lepage de Trois Pistoles et au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Les demi-finales seront jouées à Trois-Pistoles et à Rivière-du-Loup. À noter que toutes les finales seront disputées au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup le dimanche en après-midi. Les résultats seront aussi disponibles tout le long de l’évènement sur la page Facebook «Classique Sphinx». Les joueurs des Sphinx et le comité organisateur vous invitent cordialement, et ce, gratuitement, à la première «Classique de Hockey Sphinx 2017» les 10, 11 et 12 février 2017.