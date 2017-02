Athlétisme : Benjamin Ouellet accepté à un camp de développement

L’athlète paralympique Benjamin Ouellet, originaire de St-Pascal de Kamouraska et membre du club Filoup athlétisme, a été invité par Athlétisme Canada et la Fédération québécoise d’athlétisme au camp de développement du talent du 24 au 26 février à Montréal, Québec, dans le cadre des projets de nouveaux recrutements du programme de développement paralympique.

Le jeune homme y sera accompagné par son entraineur Marcel Gagnon et de l’un de ses guides, Vincent Gagnon.

Le camp de développement du talent vise les athlètes dans les provinces de l’Est du pays (Manitoba, Ontario, Québec ainsi que les provinces maritimes) qui n’ont pas encore représenté le Canada dans une équipe nationale, mais qui s’entraînent régulièrement et qui produisent bien au niveau régional ou provincial.

Le camp immergera les athlètes choisis et leurs entraîneurs personnels dans une atmosphère d’entraînement de haute performance. Le camp est financé pour les athlètes choisis et leurs entraîneurs personnels. Le camp sera dirigé par des entraîneurs de l’équipe nationale et Kayla Cornale, responsable du développement et de l`identification du talent en para-athlétisme.

Leurs présences seront un élément clé, fournissant une expérience et de l’instruction précieuse aux athlètes participants et leurs entraîneurs personnels. Les participants ont été invités au camp de développement du talent par le biais d’une procédure de sélection à travers le Canada. Yan Martin, dépisteur du talent des para-athlètes de l’Est du Canada en a fait l’annonce.

ANCIENS FILOUP

Par ailleurs, cette fin de semaine avait lieu la rencontre Team Challenge à l’Université McGill de Montréal. D’anciens membres du club Filoup y ont bien performé.

Alexandre Lebel, de St-Antonin, a notamment réalisé deux records personnels. Vendredi soir, il a pris part au 1000m et il a arrêté le chrono à 2:41.11, soit 3 secondes de mieux que son meilleur temps. Le lendemain, celui qui étudie à l’Université de Montréal a participé au 600m où il a encore une fois abaissé son record personnel de 1,4 secondes son temps.

Pour sa part, Béatrice Ouellet de Rivière-du-Loup, qui étudie à l’Université Laval, a aidé son équipe du 4X800m a remporté l’or avec un temps de 9:09.40. C’est près de 6 secondes d’avance sur leur plus proche rivale. La progression vers les championnats universitaires augure bien.