Tournoi international Pee-Wee de Québec : des jeunes d’ici dans l’action

Plusieurs jeunes du KRTB auront de nouveau la chance, cette année, de participer à l’un des plus prestigieux tournois au monde, le Tournoi international de hockey Pee-Wee, dans le cadre de sa 58e présentation du 8 au 19 février au Centre Vidéotron.

La jeune formation représentera l’Océanic de l’Est-du-Québec dans la classe Élites. Une expérience que vivront Thomas Levasseur, Philippe Labrie et Mathieu Pigeon de Rivière-du-Loup, Mathis McNicoll-Belzile de Trois-Pistoles, William Saint-Pierre et Zachary Gagnon de Rivière-Bleue, ainsi que Gabriel Lahaye de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Louis Dumais de Saint-Pascal.

Le 30 janvier, l’équipe a d’ailleurs eu la chance de pratiquer avec les grands Océanic qui évoluent dans la LHJMQ. Une belle rencontre pour l’équipe rimouskoise qui a joyeusement partagé des photos sur les réseaux sociaux.

Le tournoi des jeunes athlètes débutera le 8 février, soit dès le tout premier jour. Ils affronteront le Phoenix de Sherbrooke dès 14 h 15. L’équipe est dirigée par l’entraineur chef Marc Boudreau.

L’an dernier, c’est le Promutuel AA de Rivière-du-Loup, qui avait représenté le petit Océanic. L’équipe avait très bien fait en atteignant les quarts de finale.