Courir pour les Zèbres : sept kilomètres pour les maladies orphelines

L’événement virtuel Courir pour les Zèbres en sera à sa 2e présentation les 6 et 7 mai et encore cette année, un troupeau de coureurs s’organise pour franchir les 7 km à Rivière-du-Loup.

Cette course à comme objectif d’amasser des fonds pour la fondation Simon le Zèbre et le Regroupement québécois des maladies orphelines. Ces deux organismes offrent aux familles aux prises avec ces maladies un meilleur soutien, des groupes d’entraide ou des maisons de répit. Cette course virtuelle permet à qui le veut de compléter au moment où il le désire les 7000 m de l’événement, que ce soit à la marche ou à la course.

Elle peut être complétée seul ou en petit groupe. Le regroupement de Rivière-du-Loup, compte déjà plus de 40 participants. Le départ se fera le 6 mai vers 9 h. L’itinéraire sera déterminé en fonction du nombre de participants.

Les kits de course sont disponibles au cout de 35$ jusqu’au 13 février et de 40$ par la suite. On y retrouve un foulard tubulaire à l’effigie de l’événement, un dossard, ainsi qu’une médaille à ouvrir une fois la distance parcourue. Il est possible de s’inscrire en ligne au www.simonlezebre.ca ou auprès de Richard Roy, ambassadeur au Bas St-Laurent de Courir pour les Zèbres par courriel au richardroy.physiotherapeute@gmail.com ou par téléphone au 418 863-7774 #2.