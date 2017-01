Les 3L dominés 4 à 1 à La Pocatière

Samedi soir, au Centre Bombardier de La Pocatière, les 3L et les Marquis croisaient le fer dans une rencontre fort attendue en raison des mouvements lors de la date limite des transactions. Mais laissant le nouveau gardien de but Loïc Lacasse à lui-même plus souvent qu’autrement, les 3L ont été dominés 4 à 1 par les visiteurs.

Les 3L ont ainsi connu une sortie difficile devant 1195 spectateurs présents au Centre Bombardier. L'attaque a été muselée pour une 2e rencontre consécutive, marquant qu'un seul but, tout comme cela avait été le cas la veille à Saint-Georges.

Maxime Villemaire a été le seul à déjouer le gardien Cédrick Desjardins qui a repoussé 35 des 36 lancers dirigés vers lui. Les 3L ont notamment manqué d'opportunisme en ne réussissant pas à profiter de 8 avantages numériques.

Via un communiqué, le directeur général Karl Boucher n’a pas caché sa déception. «C’est sûr que ce n'est pas ce à quoi on s'attendait après la fin de semaine passée de 4 points. Je suis également déçu pour Loïc pour qui c'était une rencontre importante et il a été laissé à lui-même. Il faut ajouter que le match de vendredi a fait mal, car nous étions à 31 secondes de ramasser 1 point minimum en prolongation et peut-être 2 ce qui aurait probablement changé la façon de rentrer dans le match d'hier», a-t-il expliqué.

Boucher a tout de même retenu du positif de la fin de semaine. «Hier, à Saint-Georges, c’est la partie dans la saison où nous avons accordé le moins de lancers. Cela dit, nous avons accordé de mauvais lancers (…) Nous allons être une équipe physique en séries et nous l'avons bien démontré. Après la rencontre, les joueurs se sont parlé et ils ont constaté ce qui ne marchait pas. J'ai confiance qu'ils vont améliorer cela dès le week-end prochain.»

Le prochain match local des 3L se tiendra le vendredi 3 février prochain alors que le Blizzard de Trois-Rivières sera en ville dès 20 h.

Veuillez prendre note que le déjeuner annuel des 3L est de retour cette année ce samedi 4 février. Vous pouvez acheter vos billets au fan-club lors du match de vendredi. Les 3L signeront le livre d'or de la ville en après-midi pour commémorer le championnat de la saison dernière.