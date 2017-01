Le hockey mineur des Basques joue gagnant

Micheline Côté, présidente, Nancy Parent, registraire et tous les membres du conseil d’administration de l’Association du hockey mineur des Basques étaient très heureux le 27 janvier sur l’heure du midi. Mme Parent venait tout juste d’apprendre que son organisation avait gagné le premier prix, une Dodge Grand Caravan 2017 d’une valeur de 30 000 $, du concours «Jouez pour jouer».

Le grand gagnant de la @Dodge Caravan est le Hockey mineur des Basques! #JouezPourJouer pic.twitter.com/VbbYjzO79i — Hockey Québec (@HockeyQuebec) 27 janvier 2017

La 30e édition de la campagne de financement «Jouez pour jouer» au profit de Hockey Québec et ses membres aura donc été très profitable en 2017 pour l’organisation des Basques. Gilles Taillon, directeur administratif de Hockey Québec, a contacté la registraire pour lui transmettre la bonne nouvelle : «Félicitations et merci à vous et à tous les membres du CA de l’Association du hockey mineur des Basques pour ce que vous faites pour les jeunes de votre coin de pays.»

«Ça fait plus de 10 ans que l’on participe à cette campagne. Nous achetons et remplissons les billets au nom de l’Association du hockey mineur des Basques», a expliqué Mme Parent. «Aujourd’hui, tous les membres de notre organisation sont gagnants», a ajouté Mme Côté. Notez que la Dodge Grand Caravan 2017 peut être remplacée par un montant forfaitaire de 24 000 $.

«Notre décision n’est pas encore prise à cet effet», a spécifié Nancy Parent. «Une chose est certaine, une grosse partie de l’argent qui sera reçue avec ce prix servira à acheter de l’équipement, nos besoins sont grands à cet effet», a conclu Micheline Côté.