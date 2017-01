Guillaume Bastille obtient son billet pour les Championnats du monde

Le patineur de Saint-Modeste Guillaume Bastille a obtenu sa place dans l'équipe canadienne pour les prochains Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste en 2017, a annoncé Patinage de vitesse Canada le 26 janvier. Le 5e choix de l'équipe canadienne s'est posé sur lui.

Après avoir participé aux Mondiaux en 2015 en Russie, Guillaume Bastille avait raté plusieurs mois d'entrainement à la suite d’une opération à une épaule subie au cours de l’automne 2015. «Je suis extrêmement satisfait de faire partie des cinq meilleurs patineurs au pays et de participer aux Championnats du monde, a déclaré Bastille, médaillé d’or au relais masculin aux Jeux olympiques de 2010», a commenté l'athlète de 31 ans.

Sa priorité pour le moment est de bien terminer la saison, tout en continuant sa préparation en vue des prochains essais olympiques. Les Championnats du monde de l’ISU qui se dérouleront du 10 au 12 mars à Rotterdam, aux Pays-Bas, et la Coupe du monde #5 de l’ISU aura lieu 3 au 5 février à Dresden, en Allemagne.

Marianne St-Gelais, Kim Boutin et Marie-Ève Drolet, chez les femmes, ainsi que Charle Cournoyer, Samuel Girard, et Charles Hamelin chez les hommes, se sont tout d’abord qualifiés au sein de la formation canadienne en terminant parmi les trois premiers de leur catégorie au classement combiné. À ceux-ci se sont ajoutés Valérie Maltais de Saguenay et Pascal Dion de Montréal qui ont obtenu leur place grâce à leurs quatrièmes positions au classement. Finalement, Kasandra Bradette et Guillaume Bastille se sont vu octroyer les cinquièmes positions, qui étaient des choix discrétionnaires.