Une victoire et une défaite pour les Prédateurs

Les Prédateurs du Témiscouata ont connu la défaite tout comme la victoire, cette fin de semaine, dans le Circuit régional de hockey (CRH). Ils se sont d’abord inclinés 7 à 4 contre Kedgwick, mais ont ensuite rebondi pour obtenir un gain de 6 à 2 contre Perth-Andover.

Ainsi, vendredi à Kedwick, les Prédateurs se sont avoués vaincus contre la formation de Chad Lacasse, membre de l’organisation des 3L de Rivière-du-Loup. Le Dynamo a notamment marqué trois buts sans réplique en 2e période pour prendre les devants 5-3 et a tenu le coup en troisième pour signer la victoire. Les Prédateurs menaient 3 à 2 après 20 minutes de jeu.

Au final, les Prédateurs ont dirigé 47 rondelles sur le filet de Kevin Dubé-Blanchette, un ancien gardien de l’organisation témiscouataine. Michaël Morin (1 but, 1 passe), Maxime Bourgault, Olivier Dumont et William Daudelin ont été les seuls à le déjouer.

VICTOIRE

Dimanche après-midi, à Notre-Dame-du-Lac, la troupe de l’entraineur chef Simon Caron est revenue à ses bonnes habitudes en remportant leur rencontre contre Perth-Andover.

Les Prédateurs ont marqué deux buts en 2e période pour briser une égalité de 1-1 et ont ajouté trois autres filets en 3e, en route vers un gain contre le Valley Thunder.

Six compteurs différents ont touché la cible pour Témiscouata, soit Olivier Dumont (1 but, 2 passes), Frédéric Ouellet, Vincent Baril, Maxime Bourgault. Alexandre Roy et Alex Ouellet. Sébastien Nolet gardait la cage des Prédateurs pour un 2e match de suite.

FIN DE SAISON

Les Témiscouatains totalisent maintenant 32 points au classement général. Ils reposent toujours au 4e rang, deux points derrière Saint-Jacques et Perth-Andover.

Il ne reste maintenant qu’une seule fin de semaine à la saison régulière dans le CRH. Le vendredi 27 janvier, les Prédateurs affronteront le Bas-Madawaska, dès 20 h, à Notre-Dame-du-Lac. Le dimanche suivant, ils seront à Dégelis pour y affronter Kedwick à 15 h.