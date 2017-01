Une belle récolte pour les Perce-Neige

Huit patineuses représentaient le CPA Les Perce-Neige du Témiscouata lors de la finale régionale Michel-Proulx qui se tenait à Amqui les 21 et 22 janvier. Il s’agissait d’une compétition d’élimination régionale pour les Star 5 et plus.

Le club et les spectateurs présents ont eu droit à de belles performances. En Star 3 Juliette Bérubé et Laurence Lang ont toutes deux obtenu un ruban bronze. En Star 4, Karen Lavoie a gagné la médaille de bronze et Sarah-Maude Lang s’est mérité la médaille d’argent.

En Star 5 Lovanya Desrosiers-Dubé a eu la 8e place, tandis que Delphine Dumont-Michaud a obtenu la 11e place sur 17 patineuses. En Star 6 Nora Leblanc s’est placée en 8e position sur 18 patineuses alors que Marie St-Pierre est montée sur 3e marche du podium. Elle représentera donc l’Est-du-Québec à la finale provinciale qui aura lieu à Victoriaville du 17 au 19 mars prochain.