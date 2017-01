Les 3L font l’acquisition du gardien Loïc Lacasse

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup a mis la main, cet après-midi, sur l’un des meilleurs gardiens de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), Loïc Lacasse du Marquis de Jonquière. C’est un retour à Rivière-du-Loup pour le cerbère qui a déjà porté les couleurs du CIMT.

Loïc Lacasse, frère du sportif bien connu à Rivière-du-Loup, Chad Lacasse, a été obtenu à fort prix, puisqu’il a coûté les services du vétéran défenseur Francis Trudel, l'un des préférés des partisans louperivois.

«C’est une journée de tristesse et d’euphorie en même temps. C’est triste de laisser aller une personne comme Francis pour lequel j’ai le plus grand respect mais de l’autre côté, c’était le prix à payer pour se solidifier encore plus à la position de gardien de but. Nous pouvons maintenant affirmer que nous avons définitivement le meilleur trio de gardien de but de la LNAH. Je tiens à remercier Francis pour les fiers services qu’il a rendu à l’organisation», a déclaré le directeur général Karl Boucher, via un communiqué.

Francis Trudel était avec la formation louperivoise depuis la saison 2012-2013. Depuis plusieurs années, l’athlète de 33 ans s’est révélé être l’un des meilleurs défenseurs offensifs du circuit. Cette saison, il a jusqu'à présent récolté19 points en 28 rencontres.

De son côté, Loïc Lacasse a été élu meilleur gardien de la LNAH l’an dernier et son nom n’est plus à faire dans le circuit. Ancien membre de l’organisation des Canadiens de Montréal, Lacasse était à Rivière-du-Loup en 2009-2010 dans l'uniforme rouge, blanc et jaune du CIMT.