Antoine Ouellet et Clara Boucher médaillés à La Baie

Le 21 janvier avait lieu à La Baie la troisième compétition du circuit interrégional de patinage de vitesse courte piste secteur A. Plus de cent patineurs étaient présents à cette compétition dont onze du club Les Loupiots de Rivière-du-Loup.

Dans le groupe 1 masculin, Antoine Ouellet a gagné la médaille d’argent et Etienne Pelletier a terminé 15e. Dans le groupe 3, Félix Lagacé et Jacob Plourde ont terminé respectivement 10e et 15e. Du côté féminin, dans le groupe 1, Clara Boucher a remporté la médaille de bronze, suivie par Britany Cauchon en 4e place et Laurélie Ouellet 11e. Dans le groupe 2, Adora Senni a terminé 9e, Claudie Lévesque 13e, Aurélie Bujold 18e et Sarah-Maude Plourde 19e.