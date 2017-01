Un tournoi provincial Junior A & B relevé́ pour la 4e édition

De retour cette année, le tournoi provincial de hockey Junior A & B de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Saint-Cyprien accueille 22 équipes provenant toutes de l’extérieur du Bas-St-Laurent. La plupart des régions administratives du Québec y seront représentées.

Au total, c’est ainsi plus de 500 personnes; joueurs, entraineurs et accompagnateurs qui débarqueront dans la belle région du KRTB.

IMPORTANTES RETOMBÉES

Cela occasionne donc de belles retombées économiques pour les hôtels, restaurants et bars de Rivière-du-Loup, des Basques et du Témiscouata. De plus, la région et les deux municipalités hôtes profitent d’une grande visibilité́ à travers la province entière.

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE

Toute la population est donc invitée à venir assister aux 40 matchs présentés à l’Aréna duBreton de Saint-Hubert et à la Glace AMT du Complexe Louis Santerre de Saint- Cyprien.

Les matchs débuteront vendredi le 27 janvier dès 16 h et se poursuivront toute la journée et la soirée du lendemain. Finalement, le dimanche 29 janvier 2017, profitez nouvellement de l’entrée gratuite pour cette journée afin d’assister aux demi-finales et finales dès 9 h 30. Une mise au jeu protocolaire aura lieu avant chacune des finales (une dans chaque aréna) pour souligner l’implication des partenaires et commanditaires. Les matchs promettent d’être relevés puisque plusieurs équipes participantes trônent au haut du classement de leur ligue respective.

L’organisation du tournoi tient à souligner et remercier l’implication des spectateurs et des bénévoles présents chaque année qui rendent l’ambiance et l’expérience mémorable pour les joueurs.