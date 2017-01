Plus de 1 400 personnes à l’accélération de motoneige du Mont Biencourt

«C’est un succès inattendu et toute la fin de semaine avec le Festival international de motoneigistes», a mentionné Manon Roussel, directrice générale du Club de Ski Mont Biencourt. Plus particulièrement le samedi 21 janvier, au-delà de 1 400 personnes ont assisté à l’Accélération de motoneige en montagne.

«Nous avons eu 118 inscriptions et 1 275 entrées. Si on ajoute les enfants, on parle facilement de plus de 1 400 personnes», a expliqué Mme Roussel. Ce fut également un succès sur le plan financier. «Je n’ai pas fini de comptabiliser toutes les rentrées d’argent, mais nous avons surement atteint notre objectif de 20 000 $ en bénéfice», a souligné la directrice générale de la station.

Cette journée spéciale dédiée à la motoneige constitue une source de financement importante pour la corporation du centre de plein air situé à Biencourt. «Je remercie nos bénévoles, une trentaine, les pompiers de Biencourt, Squatec et Lac-des-Aigles de même que nos commanditaires pour cette belle réussite», a indiqué Mme Roussel.

RELAIS DE MOTONEIGE

Le Festival international de motoneigistes, qui avait lieu du 20 au 22 janvier dans les trois territoires de l’Acadie des terres et forêts (Nouveau-Brunswick, Témiscouata et Maine), avait mis l’Accélération de motoneige en montagne dans sa programmation. Le Club de Ski Mont Biencourt était un relais du Festival au cours de ce weekend. Il est en fait un relais pour tous les motoneigistes puisqu’un sentier fédéré passe dans son stationnement. Et pour accueillir davantage de motoneigistes, les heures d’ouverture du chalet de services ont été augmentées.

SKI DE SOIRÉE

Rappelons qu’un système d’éclairage permanent a été installé dans la piste numéro 3. En plus de servir pour l’Accélération de motoneige en montagne, il permet la pratique du ski en soirée, un samedi sur deux. Les prochaines dates d’ouverture sont les 4 et 18 février.

Le 11 février, pour souligner la St-Valentin, ce sera un souper «pizza à volonté». Le 25 février, on note un souper «fondue» pour lequel vous apportez votre viande et le Club s’occupe du reste.