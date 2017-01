Le CIEL-FM s’impose contre l’Impérial

Le CIEL-FM de Trois-Pistoles a offert une victoire convaincante à ses partisans, le vendredi 20 janvier, alors qu’il a vaincu l’Impérial de Saint-Pascal par la marque de 5 à 2. C’est un gain important pour la troupe de l’entraineur et directeur général Éric Belzile qui avait perdu ses deux derniers matchs contre ses rivaux du Kamouraska.

Le CIEL-FM a pris les devants dès la première période de jeu grâce à un but de Sylvain Dubé en avantage numérique, puis il n’a jamais vraiment regardé de l’arrière. Raphaël Santerre a entamé le 2e engagement sur les chapeaux de roue, marquant à deux reprises et creusant ainsi l’avance des siens. Trois-Pistoles a continué son bon travail au 3e vingt en marquant à deux reprises dans les dernières minutes, dont une fois dans un filet désert.

Outre la belle performance du jeune Santerre, le CIEL-FM a profité du bon travail de Guillaume Bérubé (1 but, 1 passe), Sylvain Dubé (1 but, 1 passe) et William Plourde (1 but). Devant le filet, Denis Bérubé a repoussé 27 des 29 lancers dirigés vers lui.

La fin de semaine prochaine, le CIEL-FM a un programme double contre La Pocatière. L’équipe sera sur la route le 27 janvier, mais sera de retour à l’Aréna Bertrand-Lepage dès le lendemain, à 20 h.