Samuel Noreau débarque avec les 3L

Un nouveau défenseur format géant se joint aux 3L de Rivière-du-Loup. L’organisation a annoncé, le jeudi 19 janvier, la venue du Montréalais Samuel Noreau.

Noreau s'amène à Rivière-du-Loup avec un bagage de hockey intéressant. Le défenseur fait osciller la balance à 225 livres et mesure 6'5. Il a été sélectionné en 5e ronde par les Rangers de New York lors du repêchage de 2011.

Le défenseur droitier débarque chez les 3L dans l'intention de gagner. «Il est reconnu comme un défenseur physique et qui joue avec beaucoup de stabilité. Il possède un bon lancer et il se fait rarement prendre par erreur dans sa zone. De plus, c'est un joueur qui va apporter une dose d'expérience professionnelle supplémentaire, ce que l'organisation désirait ajouter», a expliqué le directeur général Karl Boucher, via communiqué.

L’athlète de 23 ans s’est dit très heureux de pouvoir poursuivre sa carrière dans un bon calibre de jeu tout en pouvant commencer à se concentrer sur ses études. Il désire remporter un championnat avec les 3L.

Samuel Noreau a joué quatre ans avec le Drakkar de Baie-Comeau (LHJMQ) et plus de 200 matchs dans la Ligue de la Côte-Est (ECHL).