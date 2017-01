Kraft Hockeyville : plusieurs mises en candidature au KRTB

De nouveau cette année, des villes et municipalités du KRTB tentent leur chance au concours Kraft Hockeyville. Pour le moment, des citoyens de Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-lac, Rivière-Bleue et Trois-Pistoles ont soumis un dossier de candidature préliminaire en espérant voir leur infrastrure être améliorée.

À Rivière-du-Loup, des projets qui touchent les deux arénas, soit le Centre Premier Tech et le Stade de la Cité des Jeunes, ont été proposés. Il est notamment question des bandes, des chambres et de l’accès aux personnes à mobilité réduite.

«J’aimerais installer des baies vitrées rondes (comme au Centre Bell) sur les deux patinoires, ce qui les rendraient beaucoup plus sécuritaires. Ensuite, il y a plein de choses à faire, soit mettre des ventilateurs dans les chambres et aménager des coins pour les chaises roulantes. J’aménagerais aussi de vraies infirmeries et rénoverait les locaux du hockey mineur», peut-ton lire dans la fiche remplie par le coordonnateur d’Hockey Rivière-du-Loup, Benoît Gauthier.

La mise en candidature rappelle que les deux arénas de Rivière-du-Loup sont grandement utilisées par le hockey mineur (Bleu et Or), les Albatros du Collège Notre-Dame et les 3L de Rivière-du-Loup, dans la LNAH. Le Centre Premier Tech a aussi été l’hôte de la Coupe Telus il y a deux ans.

ARÉNA JACQUES-DUBÉ

À Témiscouata-sur-le-Lac, le dossier vise la rénovation de l’Aréna Régional Jacques-Dubé. Un aréna construit en 1970, qui, explique-t-on, n’a jamais été rénové. «Actuellement notre aréna a besoin de gros travaux voire même d'être complètement refaite. Notre communauté n'a évidement pas l'argent pour effectuer ces travaux», peut-on lire dans le dossier soumis par Constance Héroux.

ARÉNA BERTRAND-LEPAGE

À Trois-Pistoles, le projet propose d'améliorer les estrades de l'Aréna Bertrand-Lepage, tout en travaillant sur le cadran indicateur qui pose parfois problème. On rappelle que les installations sont dorénavant utilisé par une équipe sénior, le CIEL-FM, qui évolue dans le LHCS.

RIVIÈRE-BLEUE

Enfin, à Rivière-Bleue, deux personnes différentes ont envoyer un dossier, espérant aider la municipalité à mettre la main sur les fonds. Dans le premier cas, on propose d'agrandir les vestiaires des joueurs du Complexe Sportif Rosaire-Bélanger afin d'améliorer la qualité d'accueil. Dans le second, il est question d'ajouter une 2e glace et d'acheter une nouvelle zambonie. Des investissements qui permettrait peut-être l'implantation du hockey libre, du patinage libre et du patinage artistique.

Il est possible de faire parvenir son dossier de candidature, via le site Internet http://www.khv2017.ca/, pour les 18 prochains jours. Rappelons que les 10 finalistes seront dévoilés le 4 mars prochain. La candidature gagnante remportera pas moins de 100 000 $ en plus de la présentation d’un match présaison de la Ligue nationale de hockey (LNH).