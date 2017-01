Le Centre Bell pour des hockeyeuses du KRTB

Les membres des Cyclones du Bas-Saint-Laurent, une équipe de hockey bantam féminin, ont eu la chance de jouer un match dans un endroit fort impressionnant, le 14 janvier. La jeune formation a affronté le Wild du West Lake de Montréal dans l’antre des Glorieux, le Centre Bell.

Cette rencontre a eu lieu dans le cadre du Festival de Hockey Mineur Esso. Cinq athlètes du KRTB y ont participé, soit Allyson Dubé de St-Cyprien, Maryann Larouche et Julianne Proulx de Rivière-du-Loup, Alexia Hudon de Cabano, Lucie Anctil de La Pocatière et Lycia Pelletier de Saint-Mathieu. Notons que les deux premières ont agi respectivement à titre de capitaine et d’adjointe au capitaine. Un bel accomplissement.

Les Cyclones se sont malheureusement inclinées 1 à 0 dans cette rencontre chaudement disputée en raison d’un but refusé à Allyson Dubé. Les arbitres ont décidé qu’il avait été marqué avec le bâton trop élevé (au-dessus des épaules).

Chose certaine, le match était une chance unique et une expérience rêvée pour ces jeunes filles de la région. Elles s’en souviendront assurément longtemps.