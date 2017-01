De belles performances nationales pour deux Louperivoises en Ontario

Les patineuses artistiques louperivoises Charlie-Ann Gagnon et Marie-Philippe Nadeau ont très bien performé, cette fin de semaine, lors de la compétition nationale de patinage synchronisé Winterfest, organisée à Mississauga, en Ontario.

Les deux athlètes et leur équipe ont respectivement terminé 2e et 4e dans les catégories Adulte 1 et Open. Charlie-Ann et Marie-Philippe sont toutes les deux entraineures pour les Arabesques de Rivière-du-Loup, club avec lequel elles ont fait leurs premiers pas dans le sport. Elles font aujourd’hui partie de la grande famille Évolution de Charlesbourg (Québec).

Deuxième après son 1er programme samedi, l’équipe de Charlie-Ann Gagnon, que la jeune femme forme avec 15 coéquipières, a offert de nouveau une solide performance, le lendemain, afin de garder sa position au 2e programme et au combiné. Elle compétitionnait contre 13 équipes.

«Je suis très heureuse. Notre résultat à cette compétition est une bonne motivation pour les prochaines à venir. Nous allons continuer de travailler fort pour améliorer notre programme», a partagé la patineuse de 21 ans.

MARIE-PHILIPPE NADEAU

De son côté, l’équipe Évolution Open de Charlesbourg, pour laquelle patine Marie-Philippe Nadeau, a entamé la compétition de façon exceptionnelle avec une 2e position au 1er programme. Une chute le samedi leur a toutefois couté quelques places, puisqu'elles ont pris le 4e rang au 2e programme, tout comme au combiné, sur 8 équipes provenant du Québec, de l’Ontario et de l’Ouest canadien.

«Nous sommes satisfaites de notre fin de semaine. La 2e place, samedi, était vraiment inattendue, mais elle nous a prouvé que nous pouvions compétitionner avec les meilleures équipes au pays. Nous avons hâte aux compétitions à venir», a déclaré l’athlète de 25 ans.

Leur prochain rendez-vous aura lieu à Sherbrooke, où se tiendront les Championnats provinciaux de patinage synchronisé du 3 au 5 février. Une autre ancienne patineuse des Arabesques, Catherine Brissette, y participera aussi avec Évolution Adulte 2.