Un souper bénéfice pour l’amour des Loups-Marins

C’est sous le thème de l’amour que l’équipe de natation les Loups Marins de Rivière-du-Loup tiendra samedi le 11 février à l’Hôtel Universel, son souper bénéfice qui clôturera sa campagne de financement sous la présidence d’honneur de Pierre Dubillard, propriétaire-franchisé des restaurants McDonald’s du KRTB.

La campagne de financement entreprise le 1er novembre dernier va bon train puisque plus de 60% de l’objectif de 20,000$ a été amassé avec le nage-o-thon, le super bingo et la participation de commanditaires.

Comme dernière activité de cette campagne, les Loups Marins invitent les personnes qui veulent manger une bonne fondue chinoise tout en supportant une bonne cause, à venir partager un souper et fêter la St-Valentin, que ce soit seul, en couple, en famille ou entre amis. Il s’agit d’une belle occasion de contribuer au développement des 325 membres de cette équipe qui depuis 47 ans, passe de succès en succès.

Le souper sera agrémenté d’une musique d’ambiance de la projection d’images sur les Loups Marins avec la présentation du montant recueilli suite à la campagne de financement. Le tout pour une somme de 60 $ par adulte, de 110$ par couple et 30$ pour les jeunes de 12 ans et moins.

Les billets sont disponibles au Collège Notre-Dame 56 Rue St-Henri, chez Club Voyage FP 190 boul. Hôtel de Ville, aux heures d’ouverture et à l’entrée du Centre sportif tous les vendredis jusqu’au 3 février entre 17H00 et 19H00. II est également possible d’en réserver en communiquant au bureau des Loups Marins au numéro 418-862-6903 poste 2344 ou par courriel clublmrl@hotmail.com

Il est toujours possible de faire un don ou de devenir commanditaire en communiquant au bureau de l’équipe ou à l’adresse courrielle de celle-ci qui sont indiqués plus haut. Plus d’informations sur www.loupsmarins.ca.