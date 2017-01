Une nouvelle session de cours a débuté le mardi 10 janvier

L’Académie d’Hoshinkido (Hapkido) reprend ses activités pour une nouvelle session de cours à partir du 10 janvier. Les cours pour la session d’hiver sont dispensés tous les mardis et jeudi soir à partir de 19 h30 à la salle de combat du Centre sportif du Cégep de Rivière-du-Loup. Les nouvelles inscriptions sont prises sur place avant le début des cours.

De la même famille que l’hapkido, l’hoshinkido est un art martial d’origine coréenne spécialisé en autodéfense. Il réunit harmonieusement et efficacement des techniques de protections, saisies, clés articulaires, coups portés avec les membres supérieurs et inférieurs du corps et des techniques respiratoires pour développer l’énergie interne.

À travers la pratique de cet art martial, vous devriez gagner en harmonie et bonne santé à la fois mentale et physique, en assurance personnelle et maîtrise de soi.

Pour infirmation et inscription, communiquez avec Gilles Dionne, au (418) 862-6839 ou visitez notre site web : www.hoshinkido-rdl.com.