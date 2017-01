Essentrics chez Les Perce-Neige du Témiscouata

Le club de patinage artistique Les Perce-Neige du Témiscouata recevait le 9 janvier trois entraîneuses certifiées Essentrics de Montréal et Québec. Marie-Eve Gosselin, Andréanne Lapointe et Diane Leroux ont donné un atelier à 23 participants membres du club. C’est avec dynamisme et plaisir que les membres ont pût apprécier les bienfaits de cette méthode d’étirement.

Essentrics est un programme d'entraînement qui emploie la musculation afin d’améliorer la flexibilité. Dans une séance, on se sert des contractions musculaires excentriques (d’où vient le nom), c’est-à-dire le renforcement des muscles lorsqu’ils sont allongés, pour s’étirer de façon dynamique.

De cette façon, la flexibilité gagnée ne nuit pas à la force ni à l'endurance des athlètes et diminue les risques de blessures. Il s'agit donc à la fois d'un outil de prévention et de réhabilitation qui sollicite l'ensemble du corps.

Alexandre Despatie, Joannie Rochette et Kim St-Pierre ont eu recours à Essentrics et les joueurs des Canadiens l’emploient depuis 2012.