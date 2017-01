Accélération de motoneige dans la piste 3 du Mont Biencourt

Les motoneigistes seront au cœur des festivités de l’Accélération de motoneige en montagne le samedi 21 janvier prochain au Club de ski Mont Biencourt. Un système d’éclairage permanent a été installé dans la piste numéro 3 afin de faciliter la présentation de cet évènement en soirée.

«L’an dernier, nous avons été surpris par le succès de notre évènement. Il y a eu 1 100 personnes sur place. En 2017, nous prévoyons plus de bénévoles pour accueillir et recevoir ces gens», a indiqué la directrice générale, Manon Roussel. Les inscriptions des compétiteurs débuteront à 16 h. Il s’agit d’une compétition de type «amateur». Le prix d’entrée sur le site a été fixé à 5 $.

Cette journée spéciale dédiée à la motoneige constitue une source de financement importante pour la corporation du centre de plein air situé à Biencourt. «Nous avons eu un profit de 14 000 $ l’an dernier, ça nous aide beaucoup pour l’opération du centre. Cette année, nos objectifs sont d’accueillir 1 500 visiteurs et de générer un surplus financier de 20 000 $», a précisé Mme Roussel.

RELAIS DE MOTONEIGE

Le Festival international de motoneigistes, du 20 au 22 janvier dans les trois territoires de l’Acadie des terres et forêts, a mis l’Accélération de motoneige en montagne dans sa programmation. «Les motoneigistes inscrits au Festival seront admis gratuitement à notre évènement, nous avons une entente monétaire à cet effet», a précisé Manon Roussel. De plus, le Centre de ski Mont Biencourt sera un relais du Festival au cours de ce weekend. Les clubs de motoneigistes du Nouveau-Brunswick, du Témiscouata et du Maine mettent à la disposition des participants plus de 1 500 pistes de sentiers dans deux pays, deux provinces et un État.

Le Club de ski Mont Biencourt est en fait un relais pour les motoneigistes puisqu’un sentier fédéré passe dans son stationnement. Et pour accueillir davantage de motoneigistes, les heures d’ouverture du chalet de services seront augmentées. Les lundis, mardis et mercredis, il serait accessible pour le diner. Du jeudi au dimanche, ce serait toute la journée. Les heures d’ouverture sont à confirmer.

SKI DE SOIRÉE

Les skieurs et planchistes pourront également profiter de ce nouveau système d’éclairage de la piste 3 puisque l’on ouvre le Centre de ski en soirée, plus précisément un samedi sur deux pour commencer (le premier le 7 janvier), afin de voir si l’achalandage est suffisant. «Toutefois pour un groupe de 25 personnes et plus, il sera possible d’ouvrir l’autre samedi soir», a indiqué la directrice générale.

Parmi les autres nouveautés de la saison 2017, notons l’amélioration du parc à neige qui a été complètement refait et comprend cinq modules de plus. Le Club de ski Mont Biencourt a réalisé un autre investissement important qui comprend de nouveaux équipements de location pouvant accommoder une centaine de personnes de tous âges et l’informatisation des opérations.

La période des fêtes s’est terminée le 8 janvier au Centre de ski Mont Biencourt. «Ç’a très bien été, nous avons cependant été fermé pour la grosse tempête. Avec la neige abondante, l’achalandage a été comme on l’espérait et les gens ont apprécié les changements. C’est vraiment positif!», a noté Manon Roussel. Pour la saison hivernale du Centre de ski Mont Biencourt, on note 10 employés à temps plein et autant à temps partiel.