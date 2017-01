Une période des fêtes achalandée au Parc du Mont-Saint-Mathieu

Grâce aux accumulations de neige record, le Parc du Mont-Saint-Mathieu a connu un excellent début de saison. La période des fêtes a été marquée par une augmentation d’achalandage de 30 % comparativement à la même période l’an dernier, et ce malgré la fermeture de la station le 30 décembre à cause de la tempête qui a laissé 48 cm de nouvelle neige sur les pistes.

Les trois premières fins de semaine d’opération furent également très bonnes avec une augmentation de 75 % d’achalandage. François April, directeur du Parc, explique : «Habituellement, lors de notre ouverture à la première fin de semaine de décembre, nous côtoyons les abonnés de saison de ski qui viennent faire quelques descentes. Mais cette année, avec une ouverture presque complète dès la première journée, la clientèle de billet journalier était beaucoup plus présente».

Depuis le début de la saison, c’est plus de 223 cm de neige qui sont tombés sur les pistes du Parc du Mont-Saint-Mathieu. À pareille date l’an dernier, il était tombé 125 cm de neige et en 2014 on en notait 98 cm. Cette abondance de neige a permis de diminuer de moitié l’enneigement artificiel nécessaire des pistes.

Le Parc du Mont-Saint-Mathieu propose un dénivelé de 191 mètres, un des plus importants au Bas-Saint-Laurent. Il compte notamment vingt-cinq pistes, dont onze sous-bois et une pente familiale, un parc à neige, un télésiège quadruple, un tapis de remontée, une pente-école, deux voies de glissades sur chambre à air, un réseau de sentiers pour la raquette et le fat bike, un accès en motoneige à partir du sentier national, un Club Alpin de compétition et une école de ski de plus de 30 moniteurs.