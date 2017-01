Du hockey midget pour débuter la nouvelle année

Près de 700 joueurs de hockey et entraineurs sont attendus à Rivière-du-Loup du 5 au 8 janvier pour la 27e année consécutive du Tournoi provincial de hockey midget Desjardins, au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Plus d’une trentaine d’équipes en provenance des différentes régions du Québec se disputeront les grands honneurs. L'organisation du tournoi permettra aux équipes gagnantes des calibres B (16), A (7) et BB (8) de faire un tour d'honneur sur la glace du Centre Premier Tech en portant bien haut la Coupe Desjardins. Comme à l'habitude, les équipes gagnantes apporteront avec elles une bannière soulignant leur succès et une médaille, au design du logo du tournoi, sera remise à chaque hockeyeur et membres de l'équipe d'encadrement.

PRÉSIDENT D’HONNEUR

L’organisation des tournois de Hockey Rivière-du-Loup a décidé d’honorer cette année le premier capitaine de l'organisation des Albatros du Collège Notre-Dame lors de la saison 2005-2006, Maxime Lévesque. Maxime a fait son hockey mineur à Rivière-du-Loup avec le Bleu et Or.

Lors de sa première saison dans la Ligue midget AAA, le joueur originaire de Rivière-du-Loup s'alignait avec les Élites de Jonquière. Puis, lors du repêchage 2005 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il a été recruté par les Foreurs de Val-d'Or, un choix de deuxième ronde (22e rang). Une blessure subit lors du camp d'entrainement des Foreurs pousse l’organisation de Val-d'Or à retrancher le jeune Louperivois. De retour dans la Ligue midget AAA, Maxime Lévesque se joint aux Albatros où il est désigné comme 1er capitaine de l'histoire des Albatros, lors de la saison 2005-2006, terminant au 3e rang des compteurs de son équipe.

Au début de la saison 2014, il a accepté de relever le défi de devenir le DG des Albatros, saison qui se terminera par la participation à la Coupe Telus au printemps 2015. Au début de la saison 2015-2016, il a quitté ses fonctions de DG pour relever de nouveau défi du côté professionnel.

ENTRÉE GRATUITE

Tout comme lors du Tournoi provincial de hockey bantam McDonald's de Rivière-du-Loup, tous les visiteurs qui se rendront au Centre Premier Tech afin d’assister à l’une des 80 rencontres à l’horaire du tournoi seront admis gratuitement.