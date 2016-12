Les 3L terminent l’année 2016 en force

Les 3L de Rivière-du-Loup ont remporté une 4e victoire consécutive, ce vendredi 30 décembre, au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, atteignant du même coup leur objectif de .500 pour la fin de l’année 2016. Les Louperivois ont blanchi les Prédateurs de Laval par la marque de 6 à 0.

Tout comme la veille à Jonquière, le gardien Guillaume Decelles s’est illustré, repoussant cette fois les 37 tirs dirigés vers lui. Le jeune homme a notamment été étincelant en première période en effectuant plusieurs arrêts clés. Pour un 2e match de suite, il s’est mérité la première étoile.

«Depuis trois games, ça va vraiment bien, je me sens comme dans les séries de l’an dernier, alors je suis vraiment content (…) C’est probablement ma meilleure partie de la saison, je suis heureux d’avoir retrouvé mes repères et ma confiance dans le filet», a-t-il souligné.

En feu depuis qu’ils se sont retrouvés sur le même trio il y a cinq rencontres, les attaquants Sylvain Deschâtelets (2 buts, 1 passe), Étienne Archambault (1 but, 1 passe) et Mike Danton (2 passes) ont de nouveau été parmi les plus dangereux. Ils ont marqué trois buts et se sont aussi faits complices du premier filet de Jérémy Plourde avec les 3L. Les deux autres réussites ont été réalisées par le vétéran Marc-Olivier D’Amour.

«C’est une grosse victoire d’équipe. Depuis quelques matchs, on joue beaucoup mieux collectivement. On a finalement compris qu’il fallait gagner pour mieux se positionner au classement. Présentement ça se passe très bien», a déclaré le capitaine Deschâtelets après la rencontre.

L’entraineur Simon Turcot a donc remporté quatre de ses cinq premiers matchs à la barre des 3L de Rivière-du-Loup. Ces victoires n’ont d’ailleurs pas été acquises de n’importe quelle façon. De son propre aveu, les deux derniers matchs ont été joués «par une équipe championne».

«Cette fin de semaine, c’est parfait pour tout le monde. On va toujours en demander plus, parce que c’est possible, mais présentement, je n’ai aucun point négatif à dire, tout le monde joue très bien.»

Les 3L ont présentement la même énergie qu’ils avaient démontrée en deuxième moitié de saison l’an dernier. Une énergie qui leur avait permis de se rendre jusqu’à la victoire du championnat. Si les joueurs et le personnel d’entraineurs ne s’emballent pas, force est de constater que l’équipe est sur la bonne voie pour entamer l’année 2017.

«On va continuer de regarder par en haut et de travailler fort. L’année passée, on avait connu beaucoup de succès après les Fêtes et on espère que cela va se reproduire dans les 15 prochains matchs, puis dans les séries.»

Les 3L terminent donc l’année avec une fiche de 10 victoires et 10 défaites pour 24 points, soit un de moins que Thetford Mines qui est au 4e rang du classement. Les Louperivois retrouveront l’action au Centre Premier Tech le 7 janvier, alors qu’ils accueilleront le COOL-FM de Saint-Georges dès 20 h 30.