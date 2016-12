Les 3L ne font qu’une bouchée des Marquis de Jonquière

Malgré cinq premières minutes de jeu ardues, les 3L de Rivière-du-Loup ont dominé la meilleure équipe de la LNAH, les Marquis de Jonquière, le jeudi 29 décembre sur la route. Les Louperivois ont remporté le match par la convaincante marque de 7 à 2.

Les seuls buts de Jonquière ont été marqués dès le début de la rencontre. Cinq minutes de jeu ne s’étaient pas encore écoulées que l’équipe locale avait déjà trouvé le fond du filet à deux reprises.

Les 3L se sont ensuite serré les coudes. C'est la solide mise en échec de Sawyer Hannay qui viendra faire officiellement tourner la rencontre du côté des 3L qui domineront le reste de la rencontre.

Étienne Archambault et Marc-André Tourigny inscrivent deux buts chacun. Jean-Philip Chabot, Sylvain Deschatelets et Simon Danis-Pépin déjouent également Cédrick Desjardins qui connait une sortie difficile devant le filet jonquiérois.

De son côté, Guillaume Decelles a été très solide devant la cage louperivoise repoussant 31 des 33 tirs dirigés contre lui. Ce dernier a d'ailleurs mérité la première étoile pour avoir multiplié les arrêts clés.

Karl Boucher, directeur général de l'équipe, se disait très satisfait de l'effort des joueurs et de son personnel d'entraineur et personnel de soutien en place. «Nous devons sortir de la façon dont nous sommes capables de le faire, c'est-à-dire frapper solidement, bloquer des lancers, compter de gros buts. Tout cela combiné à de gros arrêts de Guillaume Decelles qui a fait en sorte que l'on quitte Jonquière avec une grosse victoire.»

Les Prédateurs de Laval sont en ville pour y affronter les 3L ce soir 20 h au Centre Premier Tech. Notez que le match a bel et bien lieu pour le moment et qu'une décision finale sera prise au cours de la journée. Vous serez avisé dès que cela sera possible.