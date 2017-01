Rétrospective de l'actualité sportive : de janvier à avril

Voici les nouvelles sportives qui ont retenu votre attention au cours des derniers mois, de janvier à avril.

JANVIER

Le Midget Espoir et du Bantam AAA débarquent à Rivière-du-loup

Rivière-du-Loup – La reconstruction du hockey de développement au Québec a eu un impact direct sur le hockey mineur de Rivière-du-Loup, alors que le programme de Midget Espoir AAA, localisé à Mont-Joli, y est maintenant installé. Une équipe de Bantam AAA (14 ans) fait aussi son arrivée en sol louperivois.



FÉVRIER

Un Louperivois intronisé au Temple de la renommée de l’ECHL

L’importante carrière du joueur de hockey Allan Sirois dans la Ligue de la Côte Est (ECHL) sera soulignée le vendredi 5 février à Kalamazoo, au Michigan. Le Louperivois sera alors intronisé au Temple de la renommée de la ligue.

Reconnu dans la région comme étant le premier capitaine de l’histoire de l’Océanic de Rimouski en 1995-1996, Allan Sirois fait aussi partie de l'histoire de la Ligue de hockey de la Côte-Est, où il est le 9e meilleur pointeur à vie.

Albatros : Marc-Olivier Lantin réécrit le livre des records

Malgré les déboires de l’équipe en fin de saison, les Albatros du Collège Notre-Dame ont quelque chose à célébrer. L’attaquant Marc-Olivier Lantin est devenu récemment le meilleur buteur et pointeur de l’histoire de l’organisation et est tout près du record pour le nombre total de passes.

La folie du fatbike

Si la nouvelle vous avait échappée, le vélo n’est plus un sport saisonnier. En fait, les mordus peuvent maintenant le pratiquer 12 mois par année sur la route, dans les bois, dans la neige et même dans le sable sans avoir à toucher à un vélo de montagne. Comment ? Un mot : fatbike.

Également appelés en bon français « vélos à neige », les fatbikes ont fait leur entrée dans certains magasins de vélos spécialisés au début des années 2000. Mais jusqu’à tout récemment, ils étaient toujours perçus comme une excentricité, « un gadget de plus », bref, ils étaient encore loin des radars des passionnés de vélos.

Mais récemment, le vent a tourné et le fatbike connaît une popularité inégalée à la grandeur de la province et dans le monde entier. Leurs roues surdimensionnées (entre 4 et 5 pouces de large) étonnent, piquent la curiosité, puis séduisent.

Gabrielle Gougoux, médaillée de bronze aux Championnats canadiens de natation

La nageuse du Club des Loups-Marins de Rivière-du-Loup, Gabrielle Gougoux, s’est démarquée le 24 février 2016 lors des Championnats canadiens de natation disputés à Montréal. L’athlète a remporté le bronze à l’épreuve du 100 mètres brasse.

Marie-Philippe Nadeau, 8e au Canada en patinage synchronisé

La patineuse artistique louperivoise Marie-Philippe Nadeau était à Waterloo, en Ontario, cette fin de semaine, pour participer aux Championnats canadiens de patinage synchronisé. Son équipe a pris la huitième position de cette compétition, la dernière de la saison 2015-2016.

L’ex-membre des Arabesques de Rivière-du-Loup fait aujourd’hui partie de l’équipe Évolution de Charlesbourg avec 15 autres athlètes de la région de Québec. Après avoir évolué cinq ans dans la catégorie Intermédiaire, où elle a remporté deux fois le titre canadien (2011-2015), Marie-Philippe compétitionnait pour une première fois dans un niveau plus élevé, soit la catégorie Open.



MARS

Rivière-du-Loup aura sa «Maison du curling»

Après plusieurs années de travail, le Club de curling de Rivière-du-Loup pourra jouir de toutes nouvelles installations dans quelques mois. Le président Pierre-Étienne D’Amours a confirmé la nouvelle, ce vendredi 4 mars.

Le projet de complexe de curling intérieur a ainsi été choisi pour bénéficier d’une subvention issue du programme de soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de l’Éducation. Ce programme financera la moitié du projet évalué à environ 3,2 M$. Le reste devra être assumé par le Club de curling de Rivière-du-Loup et d’autres partenaires.

Sylvain Deschâtelets : l’homme derrière le « C »

Il y a de ces leaders qui guident par la parole, tout comme il y a de ceux qui rassemblent par les gestes, les actes. Chez les 3L, nul doute dans quelle catégorie se situe Sylvain Deschâtelets : la deuxième. Rencontre avec un père dans la vie, mais aussi au sein de son équipe.

Les Sphinx M12 : une histoire de courage et de caractère

À leur première année au sein de la Ligue de hockey préparatoire primaire (LHPP), les Sphinx M12 de l’École secondaire de Rivière-du-Loup sont passés par toute la gamme des émotions. Petite histoire d’une équipe qui a accompli de grandes choses à travers l’adversité.

Junior AA : le Triangle de Rivière-du-Loup est champion

Le Triangle de Rivière-du-Loup a remporté la finale des séries éliminatoires de la nouvelle Ligue de hockey junior AA de l’Est (LHJAAEQ), le vendredi 18 mars, à Rivière-du-Loup. Les Louperivois ont blanchi les Lynx de Rimouski quatre matchs à zéro.

AVRIL

Fay Chabot double championne canadienne

Le 1er avril à Québec, Fay Chabot a remporté son deuxième championnat canadien en boxe amateur. À seulement 15 ans, l’adolescente de Saint-Elzéar figure déjà parmi les étoiles de la boxe canadienne.

Une fois encore, la talentueuse boxeuse de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup (EBO RDL) a été dominante dans le ring. Elle a vaincu son adversaire de l’Ontario, Kaila Marie Gabriel, au 2e round après avoir forcé l’arbitre à effectuer deux comptes entrainant un TKO2.



Les Sphinx juvénile : une équipe exceptionnelle

Les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup ont été sacrées championnes provinciales pour une 2e année consécutive, cette fin de semaine, à Trois-Rivières. La formation qui évolue dans la catégorie juvénile division 2 de soccer en gymnase a dominé l’Académie Saint-Louis de Québec par la marque de 6 à 3.

C’est toute qu’une histoire qu’auront écrite les jeunes athlètes des Sphinx au cours des dernières années. Médaillées d’argent alors qu’elles étaient toutes en secondaire 3, les jeunes joueuses se sont reprises deux fois plutôt qu’une en remportant les deux titres provinciaux les années suivantes, dominant outrageusement les adversaires qui se sont présentées devant elles tout au long des calendriers.

Yvon Ouellet, le sport dans la peau

On dit souvent que le sport garde jeune. Une affirmation qui va parfaitement à Yvon Ouellet de Saint-Alexandre. La flamme qui brûle chez cet homme de 72 ans pour l’activité physique est encore loin de s’éteindre, lui qui prend encore part à de nombreuses compétitions d’athlétisme tous les ans.

D’au plus loin qu’il se souvienne, Yvon Ouellet a toujours pratiqué des sports. Hockey, tennis, course, patin à roues alignées, badminton, volleyball, arts martiaux… Nommez les, il les a tous fait, ou presque.

Albatros : l’entraineur Allan Johnston retourne à Mont-Joli

L’entraineur des Albatros du Collège Notre-Dame, Allan Johnston, n’entamera pas une troisième saison derrière le banc de l’équipe à l’automne. L’homme de hockey retourne à Mont-Joli, où il a des obligations professionnelles à pourvoir avec l’école du Mistral.