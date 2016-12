C’est le jeudi 22 décembre qu’était organisé le traditionnel gala méritas des Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup (ÉSRDL). L’occasion parfaite pour le personnel d’entraineurs de saluer les joueurs benjamins et juvéniles, tout comme l’implication des parents tout au long de la saison.

Ainsi, 125 joueurs, parents et entraineurs étaient réunis à la place Hélène-Dubé pour assister à la soirée. En plus des nombreuses distinctions remises, les joueurs ont eu une visite surprise, soit celle d’un ancien membre des Guerriers, Justine Pelletier.

L’athlète qui évolue maintenant au sein de l’équipe féminine de rugby du Rouge et Or s’est adressée aux gens présents. Notons qu’une mention spéciale a aussi été faite aux parents qui se sont beaucoup impliqués dans les derniers mois.

Les joueurs qui ont reçu un méritas sont : Vincent Michaud (recrue de l'année-benjamin), Gabriel Ouellet (recrue de l'année-juvénile), Samuel Michaud et Mathieu Boucher (joueurs de ligne-benjamins), Maxime Lagacé (joueur de ligne-juvénile), Jean-Simon Lizotte (le plus amélioré-benjamin), Célestin Blanchet (le plus amélioré-juvenile) ainsi que François Courbron (unités spéciales-juvénile).