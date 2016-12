Sports d’hiver : des sentiers à découvrir à Saint-Ludger

La saison des sports d’hiver est bel et bien débutée, et déjà, les amateurs de ski de fond et de raquette sont à la recherche de sentiers à parcourir dans la région. Ouvert depuis une trentaine d’année, le secteur de Saint-Ludger à Rivière-du-Loup compte 8,2 kilomètres de sentiers en sous-bois.

Le chalet de ski de fond, situé au 4, rue Paul-Étienne Grandbois, à l’est de la rue Gilles, sera ouvert le 25 décembre et le 1er janvier. Les pistes passent dans le boisé derrière le parc industriel et se rendent près du secteur du Boisé, et à proximité également du parc des Chutes, au parc de la Croix.

Le chalet d’accueil ouvre ses portes vers 10 h, jusqu’à environ 17 h. «Les pistes de raquette ont été identifiées cet automne à la grandeur du parcours. C’est gratuit cette année pour faire de la raquette», souligne Micheline Levasseur, bénévole au chalet. Deux grands stationnements sont à la disposition des visiteurs.

«C’est une activité familiale pour le temps des fêtes, et les paysages sont magnifiques», souligne Mme Levasseur. À l’intérieur du chalet, cette dernière propose des boissons chaudes et collations pour les sportifs.

Le cout d’une carte de membre est de 25 $ pour le ski de fond, ou encore de 5 $ par jour. L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. Pour plus d’information : 418 867-6600.