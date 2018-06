Donald Trump s’adresse aux médias

Le président américain Donald Trump s’est adressé aux médias samedi le 9 juin lors d’une conférence de presse impromptue à l’extérieur du Casino de Charlevoix, près de l’entrée du Saint-Hubert.

L’élu controversé est revenu sur les thèmes qui lui sont chers, dont le libre-échange et les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord. « Les États-Unis n’ont pas été traités équitablement par plusieurs pays dans les échanges commerciaux et la situation va changer », a-t-il énoncé. Il a néanmoins soutenu que le Canada était un grand pays.

Après cette conférence de presse, il s’est dirigé vers sont véhicule blindé, pour aller prendre son hélicoptère à l’arrière du Fairmont Le Manoir Richelieu.

Collaboration spéciale: Jean-Sébastien Tremblay, lecharlevoisien.com