Au coeur du Sommet du G7

Info Dimanche vous offre, en étroite collaboration avec l'équipe de journalistes du journal Le Charlevoisien, une couverture du Sommet du G7 qui s'ouvre vendredi dans Charlevoix.

Une section spéciale a même été ajoutée à notre site Internet. Rencontres, manifestations, témoignages et point de presse sont donc au menu.

Parce que la rive sud n'est pas épargnée des impacts du Sommet, mais aussi, et surtout, parce que nous aimons vous informer, n'hésitez à consulter les reportages de nos collègues situés au coeur même du G7.

Les dirigeants des sept pays parmi les plus grandes économiques de la planète, soit des États-Unis, du Japon, de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, et du Canada se sont donnés rendez-vous dans Charlevoix, plus particulièrement à La Malbaie du 8 au 9 juin.

Ce sommet a donc lieu à quelques jours de la rencontre historique entre le président Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un, à Singapour, prévue le 12 juin prochain.