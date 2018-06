Un moine et 400 kilomètres pour l’abolition des armes nucléaires

Le moine bouddhiste Toyoshige Sekigushi été accueilli en héros à La Malbaie par le maire Michel Couturier et plus de 100 citoyens. Après une rencontre privée avec l’élu, l’homme, qui a parcouru plus de 400 kilomètres à pied depuis Montréal, a signé le Livre d’or de la municipalité. Par la suite, il s’est présenté devant la foule conquise d’avance et admirative du parcours du sage.

Dans une allocation, le maire a annoncé qu’il rejoignait le mouvement des « maires pour la paix », à la demande du visiteur. Il a aussi invité les citoyens à prendre part à une minute de silence afin d’insuffler un peu de spiritualité dans le Sommet. Ironiquement, ce moment a été interrompu par le vrombissement d’hélicoptères déployés par mesure de sécurité.

Lors de l’événement, le prêtre de La Malbaie Joël Depré et un membre de la communauté des Petits Frères de la Croix ont prononcé des discours pacifistes. Ultimement, le moine japonais a pour mission de convaincre les dirigeants du G7 d’adhérer au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires des Nations Unies. Aucun des membres de cette organisation ne l’a signé en date de la présente.

Collaboration spéciale: Jean-Sébastien Tremblay, lecharlevoisien.com