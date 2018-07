Un beau et grand cadeau pour le Centre d’entraide l’Horizon

La ressource alternative en santé mentale, le Centre d’entraide l’Horizon de Rivière-du-Loup, a reçu un cadeau exceptionnel, au cours des dernières semaines. L’organisme a été choisi pour bénéficier de l’aide du programme élite de l’École d’Entrepreneurship de Beauce à travers la réalisation d’un défi communautaire. Il profitera d’investissements de 250 000 $.

Le défi communautaire du programme élite de cette école reconnue offre l’opportunité à chaque cohorte de donner au suivant en appuyant une cause de leur choix. Pour la première fois de l’histoire de l’institution, c’est un projet situé dans l’Est-du-Québec qui a été choisi. Il s’est démarqué devant une trentaine de candidatures.

La Cohorte «étudiante» C13, qui regroupe 24 chefs d’entreprise établis d’un peu partout au Québec, a ainsi accepté de changer la vie des clients, employés et bénévoles du Centre d’entraide l’Horizon. Au cours des prochains mois, les installations de l’organisme qui a pignon sur la rue Fraserville seront complètement revitalisés et modernisés. Le nouvel environnement sera sécuritaire et inspirant.

«Personnellement, de constater que c’est le premier projet à être choisi dans l’Est de la province, ça me rend très très fier», a partagé le Louperivois Éric Fraser, président des Électriciens Desjardins et membre de la Cohorte C13. «C’est une belle façon de redonner. En tant qu’entrepreneur, quand ça va bien, je crois qu’il faut redonner au suivant et on va faire une belle différence dans le milieu avec ce projet-là.»

La Cohorte s’est donnée le mandat de récolter 250 000 $ grâce aux contacts de tous et chacun dans le cadre d’une grande campagne débutée il y a quelques semaines. Le mardi 10 juillet, un premier coup de masse a été donné dans l’un des murs du Centre afin d’officialiser la tenue des travaux.

UN RÊVE

Pour l’organisme qui vient en aide aux gens vivant des enjeux liés à la santé mentale, c’est évidemment «un rêve qui se réalise». Jamais le Centre n’aurait pu s’offrir par lui-même des rénovations semblables.

«C’est une occasion qu’on attend depuis longtemps d’avoir des locaux qui répondent aux normes et à nos besoins. Les travaux sont nécessaires, c’est une chance d’une vie», a souligné Stéphanie Sénéchal, présidente du conseil d’administration. «Considérant l’augmentation des besoins, nous souhaitons maintenant engager une 4e ressource humaine afin d’augmenter la qualité et la quantité des activités offertes à la population de Rivière-du-Loup.»

Personne n’est à l’abri d’un déséquilibre émotif (perte d’emploi, peine d’amour, deuil, difficultés de communication). En 2018, 20 % de la population, soit une personne sur cinq, souffrira d’un problème de santé mentale. Le Centre d’entraide l’Horizon a aidé des milliers de personnes en proposant des rencontres de soutien lors de moments difficiles, des ateliers d’autogestion de l’anxiété et de l’estime de soi, ainsi que des ateliers de gestion du stress.