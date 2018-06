Mme Blandine Ouellet Laplante est maintenant centenaire. Née à Saint-André-de-Kamouraska, elle demeure actuellement au Château Grand Ville à Rivière-du-Loup, une résidence pour personnes âgées autonomes. Lors de la fête organisée à son intention, on notait la présence du député-ministre Jean D’Amour et de la mairesse de Rivière-du-Loup Sylvie Vignet. Parmi les membres de cette belle famille, il y avait notamment ses enfants : Nicole, Lilia, Viateur et Rodrigue.