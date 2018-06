Baseball : Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup victorieux

Éric Rousseau a bien espacé trois coups sûrs pour inscrire un premier jeu blanc cette saison dans un gain de 2-0 contre le Bar La Mansarde à Matane. Pendant ce temps à Rivière-du-Loup, le vétéran Michaël Lavoie est allé chercher les gros retraits quand c'était le temps en route vers une victoire du CIEL-FM par la marque de 8 à 3 face au CHOX-FM de la Pocatière.

Devant plus d’une centaine de personnes, Éric Rousseau a mystifié les frappeurs du Bar La Mansarde de Matane en leur permettant de mettre seulement trois balles en jeu pour diriger le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles vers un blanchissage de 2 à 0.

Rousseau a retiré 11 frappeurs de suite de la première manche jusqu’au début de la cinquième. Joël Arsenault a également bien fait pour les perdants en cinq manches de travail dans une partie qui a duré une heure trente. Maxime St-Gelais a été le seul joueur des deux formations à faire le tour des buts lors de cette partie. Il a croisé le marbre en première et septième manche. En attaque pour Trois-Pistoles, le jeune Nicolas Thibault a connu une soirée parfaite avec trois coups sûrs en trois présences tandis que le vétéran Guillaume Bérubé a frappé deux fois en lieu sûr.

La Pocatière vs Rivière-du-Loup

Les sept premiers frappeurs du CIEL-FM de Rivière-du-Loup se sont rendus sur les sentiers en cinquième manche pour y marquer cinq points et remporter un gain de 8 à 3 sur le CHOX-FM de La Pocatière devant une galerie de plus d’une centaine de spectateurs. Jérome Ouellet avec un double de deux points a été le plus efficace lors de cette poussée.

Les gagnants ont fait preuve d’opportunisme dans ce match qui s’est joué sous les deux heures, en laissant que trois coureurs sur les buts. Le CHOX-FM n’a pu profiter des cinq buts sur balles et deux frappeurs atteint durant le match. Michaël Lavoie a signé la victoire et Antoine Bernier le revers.

Au bâton Raphaël Bérubé avec deux coups sûrs et Vincent Tardif avec un long triple se sont démarqués pour le CIEL-FM. Du côté de La Pocatière, Rémi Lévesque et Thomas Hudon ont deux coups sûrs chacun.