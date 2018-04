Une aide financière pour trois commerces de Pohénégamook

Afin d’encourager le développement du secteur commercial et industriel sur son territoire, la Ville de Pohénégamook, en partenariat avec la Corporation de développement économique du Transcontinental (CODET), est fière d’accorder à trois entreprises du milieu une aide financière.

C’est ainsi que pour la construction d’un nouveau bâtiment destiné à ses équipements, les Fondations Luc Pelletier ont reçu le premier versement d’une série de cinq, soit un montant de 1528.67, octroyé dans le cadre du volet 1 du programme d’aide aux entreprises.

À la suite des rénovations qui ont été effectuées, le Marché Richelieu est également éligible au volet 1 «Rénovation» et recevra une contribution pour les cinq prochaines années qui sera équivalente à 100 % de l’augmentation de la valeur du bâtiment. Cette contribution étant limitée à 5 000 $/année. «Alimentation J.P. Labonté & Fils», a aussi reçu 5 000 $ pour le volet 3 « Mise en valeur des commerces et services».

Finalement, les rénovations effectuées au bâtiment abritant la microbrasserie «Le Secret des Dieux» dans le cadre du volet 1 permettent elles aussi un premier versement de 2 635.40 $ pour le volet 1 «Rénovation».

Ces incitatifs ont pour but de stimuler l’entreprenariat et la création d’emplois, soutenir et favoriser les projets d’expansion et d’amélioration physique et de soutenir l’usage de bâtiments commerciaux ou de services existants.

Les commerçants et industries de la Ville de Pohénégamook ont encore jusqu’au 31 décembre 2019 pour présenter leur candidature afin de bénéficier du programme d’aide aux entreprises «Commerces et services» ou du crédit de taxes pour l’industrie. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Ville de Pohénégamook au http://pohenegamook.net/affaire-et-developpement/entreprises-et-industries/aide-financiere-aux-entreprises/.

Vous pouvez également prendre rendez-vous avec Marie-Claude Pinet ou Sébastien Ouellet au bureau municipal du 1309, rue Principale ou par téléphone au 418 863-7722 durant les heures de bureau.

Sur la photo, on peut y voir, de gauche à droite : Louise Labonté, mairesse de Pohénégamook, Véronique Levasseur, propriétaire de la microbrasserie Le Secret des Dieux, Guildo Labonté, propriétaire d’Alimentation J.P Labonté & Fils et Sébastien Ouellet, agent de développement économique du Transcontinental. Absent sur la photo : Luc Pelletier.