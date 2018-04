«Hommage au suivant» : un maillon de plus à la chaîne

C’est le samedi 21 avril dernier qu’un hommage à Madame Marielle Dumont de Cacouna était réalisé grâce à l’initiative de l’organisation louperivoise Hommage au suivant. Une trentaine de personnes se sont ainsi déplacées afin de souligner ses nombreuses implications dans sa communauté au fil des ans.

Mme Dumont compte d’ailleurs tellement d’années de bénévolat à son actif, qu’il est difficile de mettre sur papier toutes ses implications. Enseignante à St-Épiphane au primaire et au secondaire, dès 1956, elle a œuvré au sein de différents mouvements dont Enfants de Marie, Tiers-Ordre, Cercle Lacordaire où elle a occupé des postes de direction.

Marielle Dumont, qui a aujourd’hui 80 ans, a aussi été la première femme responsable de la Zone du diocèse de Rimouski, poste toujours tenu par un prête. Femme de cœur et déterminée, elle est engagée aux causes du milieu, elle milite pour la condition féminine et au droit à l’égalité. Catéchèse pour les jeunes, liturgie, visite aux malades, responsable des funérailles, accompagnatrice à l’orgue lors des pratiques des chorales ne sont que quelques autres activités auxquelles Mme Dumont à participé ou participe encore.

«Mme Dumont est une femme de carrière et de relation, une bénévole, une épouse, une mère de famille, une femme accomplie, bref un modèle de dépassement pour nous tous», a souligné Ghislaine Daris, mairesse de Cacouna. «Une rencontre que je n’oublierai jamais, une inspiration pour toutes les générations à venir», a partagé le co-organisateur de l’événement, Papa Noel Sow

HOMMAGE AU SUIVANT

C’est en 2017 que Papa Noël Sow et Mélanie Émond de Rivière-du-Loup ont imaginé cette nouvelle façon de dire merci à une personne de votre entourage qui vous a aidé d’une manière significative à une période de votre vie. «Hommage au suivant» n’a rien de bien sorcier, il s’agit d’organiser une belle fête à l’intention de votre invité qui à son tour pourra souligner l’implication d’une autre personne. L’appellation «Hommage au suivant» prend ainsi tout son sens.

C’est ainsi que le samedi 22 avril 2017, la Maison de la Famille du Grand-Portage choisissait Clémence Saindon pour rendre au hommage au suivant, afin de souligner toute sa générosité et son implication au sein de sa communauté. Un an plus tard, le samedi 21 avril 2018, Mme Saindon célébrait à son tour une très grande dame de Cacouna, Marielle Dumont.

C’est en toute simplicité que Mme Saindon et ses acolytes ont préparé un rendez-vous familial aux airs de musique d’autrefois. «Quelle belle façon de terminer la semaine de l’Action bénévole», souligne-t-elle.

Clémence Saindon tenait également à souligner que pour elle c’était assez délicat de trouver une personne à qui rendre hommage puisque chaque personne qui fait du bénévolat ou aide à sa communauté à sa manière mérite qu’on lui dise merci. Par contre, lorsqu’elle fût connaître son choix, tous étaient très enthousiastes et heureux de rendre hommage à cette grande dame douce et chaleureuse.

À qui Mme Marielle Dumont rendra maintenant «Hommage au suivant» … une histoire à suivre!