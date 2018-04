L’implication du Richelieu René Lagacé soulignée

Lors de son souper hebdomadaire, le Club Richelieu de Rivière-du-Loup a tenu à souligner la reconnaissance remise par la Ville de Rivière-du-Loup au Richelieu René Lagacé pour son implication bénévole auprès de sa communauté.

Entre autres, l’ami René Lagacé accorde plusieurs heures de son temps au Camp Richelieu Vive-la-Joie chaque année et ce depuis la fondation du Camp. M. Lagacé est impliqué auprès de la Fabrique à Rivière-du-Loup et de d’autres causes qui lui tiennent à cœur. Cet hommage lui a été rendu dans le cadre de la Semaine de l’Action bénévole.