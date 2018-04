Soyez plus attractifs auprès des compagnies d’assurance auto

Voici ce que vous devez savoir avant de vous lancer : Les compagnies d’assurance auto sont des entreprises comme les autres. Elles identifient le potentiel de risque que vous représentez, à l’aide de plusieurs facteurs. Elles décident ensuite combien vous devez payer pour que leur investissement soit rentable. Le moins de risque vous représentez, le moins risqué est leur investissement.

Vous ne pourrez rien changer à certains facteurs de risque (tels que l’âge, le sexe, état matrimonial, etc.)

Cependant, vous pouvez changer voire améliorer d’autres facteurs (par exemple le type de voiture que vous achetez, votre façon de conduire, votre historique de réclamations ou votre dossier de conduite)

Cet article va vous donner quelques conseils pour vous rendre plus attractif auprès des compagnies d’assurance auto

Les bases

La constance est un facteur clé pour que votre assureur puisse déterminer votre profil et le niveau de risque. Des accidents et des oublis peuvent arriver, mais le comportement sur le long-terme est un facteur déterminant qui permet aux compagnies d’assurance d’identifier une personne comme risquée, ou non. Une personne stable dans son emploi et dans sa gestion de l’argent sera considérée comme moins risquée et vous paierez moins cher votre assurance.

Voici les bonnes habitudes que vous pouvez mettre en place aujourd’hui pour améliorer votre profil de risque.

Conduire prudemment :

Cela paraît évident, mais il faut quand même le dire ! Votre assurance va regarder votre historique de conduite. Si vous avez beaucoup d’accidents, votre assurance auto va vous coûter plus cher que si vous n’avez jamais eu d’accident. Mais il n’est jamais trop tard pour changer vos habitudes de conduite. Si les compagnies d’assurance vous voient comme un bon conducteur, qui a vraisemblablement moins de chance de causer des accidents et qui conduit de façon plus responsable, vous pourriez économiser sur votre prime d’assurance.

Prendre des leçons de conduite :

Votre historique de conduite n’est pas parfait ? Pour montrer à votre compagnie d’assurance que vous prenez au sérieux l’amélioration de votre conduite, vous pouvez suivre des cours. Une meilleure conduite vous évitera des accidents, ce qui améliorera votre historique de conduite.

Améliorer votre hygiène de vie :

Vous vous demandez sûrement «que vient faire ma santé dans tout ça?». Un conducteur en bonne santé est souvent un conducteur plus responsable. Quelqu’un qui prend soin de sa santé aura tendance à conduire de façon plus attentive et sécuritaire que les autres. De plus, quelqu’un en meilleure forme physique aura plus de réflexes et pourra plus facilement éviter un danger ou un obstacle.

Améliorer votre cote de crédit :

Rien n’est plus important qu’un bon score de crédit pour montrer sa stabilité ! Améliorer votre cote de crédit est un bon moyen de montrer que vous êtes financièrement stable et que vous êtes une personne responsable, ce qui pourrait se traduire par un profil risque plus bas et des primes plus basses. Peu importe où vous en êtes avec votre crédit en ce moment, il peut toujours être amélioré (sauf si votre crédit est déjà parfait…). Voici quelques conseils pour faire monter votre score de crédit et donc faire des économies sur votre assurance auto.

Payer vos factures en temps et en heure

Un bon moyen de payer vos factures en temps et en heure est de mettre en place un paiement automatique pour vos factures régulières (votre assurance auto par exemple), vous n’aurez plus à y penser et elles seront toujours payées à l’heure !

Communiquez avec vos organismes de prêt

Beaucoup de personnes ne réalisent pas que communiquer avec vos organismes de prêt peut réellement aider. Si vous avez du mal à rembourser vos dettes, ou n’êtes pas capables de faire vos paiements, vous pouvez organiser avec eux une planification financière, au lieu de payer en retard, voire pas du tout.

Installez des dispositifs de sécurité dans votre voiture :

Pour éviter de vous blesser ou de blesser vos passagers en cas d’accident, rendez votre véhicule le plus sécuritaire possible (et rendez vous plus attractif auprès de votre assureur auto) en installant ces dispositifs de sécurité :

Capteur siège avant

Il permet de déclencher ou non l’airbag en prenant en compte la taille de votre passager. Comme certains enfants peuvent être blessés par les airbags, ce dispositif peut être utile à ceux qui voyagent régulièrement en famille.

Radar de recul

Ce capteur vous donne des yeux à l’arrière de votre véhicule. Il vous permet de vous garer plus facilement et d’éviter des collisions en reculant. (Les vélos qui traînent dans votre allée vous remercieront !)

Le dispositif d’absorption d'énergie

Ce système est conçu pour que le volant et la colonne de direction soient compressés en cas d’impact. Les conducteurs sont souvent projetés en cas d’accidents, cela permet de réduire drastiquement les risques de fracture des côtes.

Affichage tête-haute

Cet affichage projette directement sur votre pare-brise des informations utiles sur votre conduite : vitesse, niveau d’essence, tour par minutes, etc.

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement

Personne n’aime être aveuglé par les phares des autres conducteurs. Ces rétroviseurs teintent les vitres pour réduire l’éblouissement. C’est un bon investissement pour les personnes sensibles à la lumière, et cela pourra éviter bien des accidents !

En espérant que ces quelques éléments vous permettront de vous rendre plus attractif aux yeux de votre compagnie d’assurance. Voyez-le comme ça : toutes les choses que vous pouvez faire pour améliorer votre vie personnelle peuvent avoir un impact positif sur votre prime d’assurance. Après avoir mis en place quelques-uns de ces conseils, j’ai choisi Intact Insurance, après qu’ils m’ont proposé une offre conforme à mes attentes.