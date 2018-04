Jean D’Amour au Club Richelieu

Lors de son souper hebdomadaire du mardi 3 avril, le Club Richelieu de Rivière-du-Loup recevait Jean D’Amour, député de Rivière-du-Loup – Témiscouata, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent. M. D’Amour a fait un tour d’horizon des différents dossiers qu’il chapeaute pour le gouvernement de même que les dossiers régionaux et locaux tels : le carrefour maritime, l’industrie, le tourisme, la santé, le plein emploi, l’aide aux entreprises agricoles, l’immigration et les travailleurs autonomes. Les membres du Club ont reçu des réponses aux questions concernant leurs préoccupations régionales, un échange fructueux et intéressant.