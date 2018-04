Le commandant Claude Lafrance au Club Richelieu

Lors de son souper hebdomadaire mardi le 27 mars, le Club Richelieu de Rivière-du-Loup recevait Claude Lafrance, commandant du brise-glace l’Amundsen naviguant dans le grand nord pour la Garde côtière canadienne.

Le commandant Lafrance a présenté son travail et sa mission à l’aide d’un power point et beaucoup d’informations intéressantes ont été transmises à son auditoire. Quel métier extraordinaire et quelle passion ce Louperivois dégage.

Rappelons que le commandant Lafrance est le fils de l’ancien député libéral Paul Lafrance de Rivière-du-Loup.