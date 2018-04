Magnifiques performances pour les Arabesques de Rivière-du-Loup

Du 23 au 25 mars se tenait la compétition de patinage artistique Invitation Quality Inn à Matane. Les athlètes des Arabesques de Rivière-du-Loup ont fait d'excellentes performances.

Dans la catégorie Star 2, Alexandra Boutot a obtenu un ruban bronze. Ann-Frédérik Dupuis a fait une superbe performance en remportant une médaille d'or dans la catégorie Star 4 plus de 13 ans.

Chez les Star 5 plus de 13 ans, Annabelle Dubé a fait une belle performance et remporte ainsi une médaille de bronze.

Une première fois en pré-novice, Elodie Marceau a obtenu la médaille d’argent en programme court. Elle a aussi obtenu une médaille de bronze dans le programme long.

Finalement, Virginie Ouellet a aussi fait une magnifique performance et a obtenu la médaille d'or en interprétation Argent.

Rappelons que c'est sous le thème Au rythme des Arabesques qu'aura lieu le spectacle de fin d'année le 14 avril prochain à 14h. Un spectacle haut en couleur à ne pas manquer.