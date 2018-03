Le Club Rotary reçoit la mairesse Sylvie Vignet

À leur souper du 5 mars dernier, c’est avec beaucoup d’intérêt et une attention soutenue que les membres du Club Rotary ont écouté Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup, présenter ses préoccupations et sa vision du développement de la ville.

Mme Vignet a d’abord fait part du climat de travail qu’elle a voulu mettre en place dès le début de son mandat, tant au conseil que parmi les employés de la Ville.

Elle a ensuite énoncé et commenté les principaux dossiers qui mobilisent actuellement le conseil et par le fait même les employés de la Ville, à savoir : le Carrefour maritime, la Place Carrier, les Jeux du Québec Hiver 2021, la légalisation du cannabis, l’évolution démographique de la ville, les achats en ligne, l’innovation et la robotisation, le projet de technopôle et finalement le nouveau plan d’urbanisme.

Les membres n’ont pas manqué par la suite de poser de nombreuses questions et de faire quelques suggestions à Mme Vignet, lui permettant ainsi de conforter son approche citoyenne. Ces échanges ont été instructifs et appréciés de part et d’autre, les remerciements faits par le président Jacques Roy en faisant foi.